660 ألف درهم إنفاق «بيت الخير» على أسر السجناء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية بيت الخير أمس، إنفاقها 660 ألف درهم على 210 من أسر السجناء حتى نهاية أكتوبر، من أصل نحو 10 ملايين درهم أنفقتها على برنامج «أمان» خلال الأشهر العشرة السابقة من هذا العام.

وهو برنامج شهري يسعى لتحقيق كفاية الأسر المواطنة المحتاجة ومحدودة الدخل، ومنها أسر السجناء التي تعاني من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب غياب عائلها في السجن، وتستمر الجمعية في رعاية هذه الأسر بتوجيه المساعدات النقدية والغذائية لها بشكل شهري حتى يخرج عائلها من السجن.

وتساعد «بيت الخير» بعض أسر السجناء من خلال حل مشكلة السجين نفسه، والعمل على إطلاق سراحه بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية العقابية في كل إمارة، من خلال مشروع «الغارمين»، وهو مشروع مخصص لرفع الديون عن السجناء الذين حبسوا بسبب ذمم مالية عجزوا عن سدادها، وقد بلغ الإنفاق على هذا المشروع حتى نهاية أكتوبر الماضي مليوناً و403 آلاف دراهم استفاد منها 21 سجيناً مواطناً، عادوا إلى أسرهم، فعادت البهجة إلى قلوب أبنائهم وذويهم.

كما تنسق «بيت الخير» جهودها لرعاية السجناء وأسرهم مع إدارة شرطة دبي، ومنها مبادرة «التائبين»، التي تتعاون الجمعية بتنفيذها مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، من خلال برنامج رعاية الأفراد التائبين، ممن ابتلوا بالإدمان .

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