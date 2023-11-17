عمار النعيمي يطلق منصة «شؤون المواطنين»

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، منصة مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين بأحدث الطرق وأيسرها وصولاً عبر المنصة الإلكترونية www.ajmancao.ae.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتسخير الإمكانات كافة لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم.

وقال سموه: إن المنصة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، في انسجام تام مع الأهداف الوطنية المنشودة لوضع المواطن نصب أعيننا وتمكينه من التمتع بالأسلوب المعيشي الذي يليق به، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته وهو العنوان الأول في مستهدفاتنا الاستراتيجية.

وأشاد سموه بالمبادرات الإنسانية والخيرية التي يتبناها مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وما يقدمه للمواطن من خدمات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات ومساندة الشرائح المجتمعية المحتاجة .

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى شرح واف من الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، حول المنصة التي تتميز باتباع طرق وآليات التسجيل الجديدة .

استقبالات

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية مع دولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات.

كما تم بحث العلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أمس، الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة قطر في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز