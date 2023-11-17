الزراعة المستدامة محور معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية في دورته الـ25

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تركز الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، على التقنيات والحلول والابتكارات التي تعزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمائي حول العالم.

ويجمع المعرض تحت سقفه آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والاختصاصيين العالميين لتبادل الخبرات والتجارب.

ودفع عجلة تطوير القطاع الزراعي الذكي مناخياً، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ابتكارات

ويفرد المعرض في يوبيله الفضي مساحة كبيرة للابتكارات الداعمة لتحسين إدارة المياه والري الذكي، ونظم المحاصيل الذكية، وتوسيع نطاق ابتكارات مكافحة الآفات، وتسريع إحداث تغيير جذري في الزراعة الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توفير المزيد من التمويل والمشاريع والفرص للمزارعين والمشاريع الزراعية، وتوفير الأدوات لزيادة مساهمة جميع أفراد المجتمع في الزراعة، ورفع مستوى الوعي حول الزراعة المنزلية.

جهود

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعمل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» على دعم الجهود لتوسيع نطاق الممارسات المستدامة والتقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها التخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وفي ظل ارتفاع وتيرة أزمة الغذاء العالمية، يسلط المعرض هذا العام الضوء على المساهمين المحليين والعالميين ممن يؤدون دوراً جوهرياً في تعزيز الزراعة المتجددة والإنتاج الزراعي المستدام.

وأنظمة المياه والغذاء التي تسرّع استعادة الموائل والحفاظ عليها، ومع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب28)، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

والتي يشكل الأمن الغذائي أحد موضوعاتها الرئيسية، نكثف مساعينا لترسيخ مساهمة دولة الإمارات والمنطقة في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، تدعم مبدأ الحلول العادلة والمنصفة لتحديات النظم الغذائية، وتخفف من وطأة الضغوط والمخاطر على أنظمة الغذاء، والزراعة، والمياه، وتضمن مستقبل أكثر إشراقاً، ينعم فيه الجميع باستدامة الغذاء.

توازن

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للتجارة والزراعة: «في شركة الماردية، نعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من رؤيتنا واستراتيجيتنا الشاملة، ونحن ملتزمون بتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.

وذلك من خلال اعتمادنا على الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وإعادة إحياء التربة بطرق مستدامة».

أولويات

وأكد أن استخدام الأسمدة الحيوية يعد إحدى أولوياتنا الرئيسية، حيث تسهم في رفع خصوبة التربة وتنشيط الحياة الميكروبية النافعة، وتعزز إعادة تثبيت الكربون في التربة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الأسمدة الحيوية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق استدامة الزراعة والحفاظ على التوازن البيئي.

وقال: في إطار جهودنا لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، نشارك في معرض «ويتيكس» 2023 في دبي، حيث نقدم منتجاتنا وحلولنا المبتكرة في مجال الاستدامة، كما قمنا بتطوير فلاتر تحلية مياه قادرة على التعامل مع الملوحة العالية وتحسين كفاءة محطات تحلية المياه، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على مصادر المياه والحياة البحرية.

وأكد العمل بالتعاون مع «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» لتحقيق رؤيتنا المستدامة، وذلك من خلال إيجاد صناعة زراعية أكثر استدامة وقدرة على التحمل، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى تلبية تحديات اليوم والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة، من خلال استخدام الأسمدة الحيوية لامتصاص الكربون وتحويله إلى مواد عضوية يمكن للنباتات امتصاصها والاحتفاظ بها في التربة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز