هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة ورأس الخيمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شمالاً وشرقاً، وذلك لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة أدت إلى تدفق السحب الركامية من الغرب باتجاه الدولة.

وشهدت إمارة الشارقة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مليحة والمدام وخضيرة وأمطار غزيرة على شمال رأس الخيمة، كما سقطت أمطار خفيفة على شارع الإمارات في دبي.

وتتأثر الدولة خلال هذا شهر نوفمبر من كل عام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلا على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر الدولة أيضا بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة، وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر نوفمبر بمقدار 211.4 ملم على دلما في عام 2013.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في جبل الظنة في أبوظبي بواقع 35.7 درجة مئوية عند الساعة 12:30 ظهرا، وسجلت أدني درجة حرارة في جبل جيس بواقع 13.9 درجة مئوية عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يوم غد "الجمعة" حيث تزداد كميات السحب يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وتقل السحب تدريجيا خلال مساء الجمعة.

ويوم "السبت" يكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط.

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