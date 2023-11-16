نظراً لتقلبات الطقس .. الدراسة عن بعد غداً في عجمان

المصدر: البيان

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نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بعجمان تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدراس الحكومية والخاصة وذلك حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزرالثاني عند الساعة 22:01.

وفي بحر عمان الموج متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:04 .



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