"طرق دبي" تحصد جائزة عالمية للتنوع والمساواة والشمولية في إدارة رأس المال البشري

المصدر: البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على برونزية جوائز (براندون هول) للتميز، عن فئة التنوع والمساواة والشمولية لأفضل مبادرة في تطوير القيادات النسائية. وتعتبر جوائز (براندون هول) للتميز إحدى الجوائز العالمية الرائدة التي أطلقت بهدف تكريم الجهات الرائدة في مجال إدارة رأس المال البشري والتعلم وإدارة المواهب.

وشاركت الهيئة في الجائزة عن برنامج "قادة المستقبل"، ومبادرات تنمية قدرات القيادات النسائية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد فصل خاص بسياسة إدارة الموارد البشرية والتطوير لتمكين المرأة ويتضمن تمكين المرأة في مجال الوظيفة العامة، استقطاب وتوظيف وتدريب المرأة في الهيئة، وتطوير مواهب الموظفات.

المساواة والتطوير

وأوضحت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه حسب بنود تمكين المرأة في سياسة إدارة الموارد البشرية التي تنص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عند الاستقطاب والتوظيف، يتم استحداث أغلب الوظائف في الهيئة لتكون مناسبة للجنسين مما يتيح المجال لتعيين المرأة في الوظائف القيادية والاشرافية والتخصصية ووظائف الدعم.

التدريب والتطوير

وأضافت، تم إعداد الخطط التدريبية والتطويرية من خلال حصر الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية، وتحديد دورات تدريبية من أجل تطوير الموظفات لأداء المهام الوظيفية، إلى جانب توفير التدريب العملي لطالبات الجامعات. ويعتبر برنامج قادة المستقبل برنامج تطوير قيادي يستهدف فئة مدراء الأقسام من القيادات النسائية من أجل تمكين واتقان المقومات القيادية والممكنات المؤسسية الاستراتيجية.

كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركات المهنية والقيادية ضمن منهجية تطوير قيادية تتضمن 14 مساق تطويري من خلال ورش عمل وجلسات بالإضافة للزيارات الميدانية ومشاريع تخرج تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة لي كوان يو للسياسات العامة بدولة سنغافورة.

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة تشير إلى أن عدد الموظفات في "طرق دبي" خلال الفترة الحالية يبلغ 920 موظفة، وبزيادة عن العام الماضي الذي سجل 758 موظفة في مختلف التخصصات. منهن 793 من المواطنات، و127 من جنسيات مختلفة، يشغلن العديد من الفئات الوظيفية، من بينهم 222 وظيفة هندسية وتقنية وفنية و122 وظيفة تخصصية و23 وظيفة قيادية، و25 موظفة يعملن في الميدان و52 موظفة إشرافية و42 موظفة في وظائف الدعم والمشرفين و434 موظفة في وظائف الدعم الإداري.

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