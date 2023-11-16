مكتوم بن محمد: تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ التسامح لغة الأقوياء وأنّ ترسيخ التعايش يعمّر الأوطان ويبني الإنسان ويعزز السلام في العالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلّم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنّ التسامح لغة الأقوياء، و أنّ ترسيخ التعايش يعمّر الأوطان ويبني الإنسان ويعزز السلام في العالم.

ودون سموه عبر منصة إكس: "#تعلّمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ التسامح لغة الأقوياء وجسر الحضارات وسرّ تقارب الشعوب، وأنّ ترسيخ التعايش يعمّر الأوطان ويبني الإنسان ويعزز السلام في العالم".

وأضاف سموه: " تعلّمت من سموّه أن ما يميّز مجتمعنا الإيمان بقيم التعايش ونبذ الفرقة والتعصب، وأننا عبر نشر التسامح أصبحنا الوجهة الأولى للشعوب والحليف الأهم للإنسانية".

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