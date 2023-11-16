«دبي باركس» وريال مدريد يكشفان النقاب عن أول متنزه ترفيهي مستوحى من عالم الكرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ونادي ريال مدريد الإسباني، عن اسم أول متنزه مستوحىً من النادي الإسباني العريق وهو “ريال مدريد ورلد"، حيث سيكون محبو الرياضة والعائلات والأصدقاء على موعد مع تجارب حماسية في هذا المتنزه الترفيهي الذي يزخر بمجموعة من الألعاب ومناطق الجذب والتجارب المميزة إضافة إلى فرص للمشاركة من جانب الجمهور للاحتفاء بالساحرة المستديرة وكرة السلة أيضاً على طريقة نادي ريال مدريد العريق.

وستأخذ هذه الوجهة الجديدة الزوار والضيوف من كافة الأعمار، في رحلة شيقة لاستكشاف ماضي وحاضر ومستقبل النادي والتعرف على قيم النادي و على روح الفوز التي يمتاز بها عناصره، وكذلك معرفة المزيد عن أساطيره عبر الحقب المختلفة للنادي، كما ستسلط الضوء على العديد من أبرز الإنجازات الكبرى التي جعلت من نادي ريال مدريد أسطورة حية، سواء في المنافسات الرياضية أو فيما يتعلق بمساهماته وتأثيره الاجتماعي.

كما يستعد "ريال مدريد ورلد" لاحتضان مجموعة من التجارب الحماسية التي تناسب جميع الأعمار، بدايةً من ألعاب الركوب المثيرة والوجهات العائلية الاستثنائية، والمطاعم والمتاجر التي تحمل اسم ريال مدريد، والتي ستضم تشكيلة فريدة من المنتجات الرسمية التي تحتفي بالتاريخ العريق للنادي، ليكون المتنزه الوجهة المثالية لمن يتطلعون لتجارب تثري أوقاتهم حماساً ومتعةً.

وتعد «دبي باركس™ آند ريزورتس» أول وجهة ترفيهية في العالم، تعلن عن شراكة كبرى مع نادي ريال مدريد، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة، والتي تشمل معلومات عن الأفعوانيات والمطاعم التي تحمل اسم ريال مدريد، إلى جانب متجر التجزئة الرسمي للنادي وألعاب المهارات التفاعلية التي ستغدو جزءاً من هذه الوجهة الجديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز