وزير كوستاريكي: «كونغرس الإعلام» فرصة لاستعراض التحديات والفرص

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الاتصالات في جمهورية كوستاريكا خورخي رودريغيز، إن أحداثاً مثل الكونغرس العالمي للإعلام تمثل فرصة جيدة لرؤية كيف تعمل وسائط الإعلام وما اتجاهاتها.

وأضاف في حديث لـ«وام» على هامش الكونغرس العالمي للإعلام، إن الكونغرس يسلط الضوء على «ما يحدث في صناعة الإعلام وكيف تصبح التحديات أو الفرص، مثل الذكاء الاصطناعي، أداة عمل بدلاً من عدو».

وتابع رودريغيز: «أولويتي الرئيسة أن يتلقى الناس معلومات يمكن أن تساعدهم على تكوين رأيهم الخاص في ما يحدث في البلاد والعالم»، مضيفاً إنه من الضرورة أن تساعد المؤتمرات، مثل الكونغرس العالمي للإعلام، على تعزيز «المعلومات المتوازنة».

وأكد الوزير أن هناك «فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في قطاع الإعلام بين كوستاريكا والإمارات، حيث يتشارك البلدان المبادئ والقيم المشتركة».

وأكد أن «هذه المساحة المتمثلة في الكونغرس فرصة لكي يعرف المزيد من الناس في كوستاريكا المزيد عن الإمارات، والعكس صحيح، ويجب أن نستفيد منها جيداً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز