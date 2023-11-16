المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يستعرض أهم مبادراته ومشروعاته

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويختتم اليوم.

ويشارك فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في مناقشة أحدث الموضوعات والتوجهات في القطاع الإعلامي، عبر منصة تعريفية بالمكتب وأهم مبادراته ومشروعاته، ما يشكل فرصة للتعريف بأهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبناء وترسيخ المزيد من العلاقات والشراكات مع الجهات والمؤسسات الإقليمية والعالمية كافة المعنية بالعمل الإعلامي.

وقال سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «يجمع الكونغرس العالمي للإعلام، نخبة واسعة من خبراء وأقطاب صناعة الإعلام الدولي، وممثلي المؤسسات والجهات الإعلامية الفاعلة في واقع المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي.

وتتيح فعاليات أجندته المتنوعة فرصة كبيرة لمناقشة هذا الواقع، وأبرز تحدياته، والخروج برؤى مهمة فاعلة ومؤثرة قادرة على الإسهام في صوغ مستقبل المشهد الإعلامي والاتصالي، فضلاً عن تبادل الخبرات المختلفة في هذا القطاع الذي أصبح التغير والتطور المستمران من أبرز معالمه».

وأضاف العطر: «تمثل المشاركة في هذا الحدث الإعلامي العالمي الرائد، مناسبة مهمة لترسيخ العلاقات بالعديد من الجهات والمؤسسات العالمية والإقليمية المرموقة، وبناء المزيد منها، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاتصالية الاستراتيجية للمكتب.

كما أننا نعد الكونغرس العالمي للإعلام منصة إعلامية دولية تبرز كفاءة المنظومة الاتصالية الوطنية، والموقع الريادي لدولة الإمارات في قطاع الإعلام، بالتوازي مع ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية الأخرى».

لا شيء مستحيلاً

ويستعرض فريق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الكونغرس الإعلامي العالمي أبرز المبادرات والمشروعات والحملات الإعلامية التي قام بها المكتب، أو شارك في إنجازها، ومنها حملة أجمل شتاء في العالم 2022، التي انطلقت تحت شعار «موروثنا»، ومشروع الهوية المرئية التسويقية لدولة الإمارات، وعرض مشاركته بجناح استثنائي لدولة الإمارات في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس 2023، تحت شعار «لا شيء مستحيلاً»، إلى جانب استعراض أهم المنصات الرقمية التي يشرف عليها.

ومنها «الإمارات في أرقام»، التي تستعرض أهم الأخبار والأحداث التي تقع في الدولة، وإنجازاتها وتقدم حقائق عنها بلغة الأرقام، ومنصة UAE Nation التي تقدم مجموعة من الموضوعات المتميزة والمواد المرئية، والمنشورات التي تقدم صورة متميزة عن الدولة للعالم.

كما يستعرض الفريق المشارك إنجازات «الهوية الإعلامية الإماراتية»، في أبرز مؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، بإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الوطنية المتميزة، ومنها الحملة الإعلامية الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والحملة الإعلامية الوطنية للقمة العالمية للحكومات 2023، والحملة الوطنية الإعلامية لحوار أبوظبي للفضاء 2022، والحملة الإعلامية الوطنية لمهمة الإمارات لاكتشاف حزام الكويكبات.

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