صحيفة الشعب الصينية: للإمارات دور رئيس في تعزيز التعاون الإعلامي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نائب مدير تحرير صحيفة الشعب اليومية الصينية، وانغ يبياو، الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في توحيد الشعوب وتعزيز التواصل الفعال.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً مهماً في الجنوب العالمي، تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون الإعلامي بين بلدان المنطقة، وفي مبادرة «الحزام والطريق»، مؤكداً رغبة الصين في العمل والتعاون مع الأطراف كافة وفي مقدمتها الإمارات، لخلق مستقبل أفضل للعالم.

وقال في تصريح لـ«وام»، على هامش مشاركته في الكونغرس العالمي للإعلام، إن هذا الحدث منصة مثالية لتعزيز التعاون الإعلامي عالمياً، خاصةً في ظل تركيزه على التنمية المستدامة، التي تعد من أهم القضايا عالمياً.

وأوضح أن «الكونغرس» سيناقش تغير المناخ والاحتباس الحراري، ما يعزز دوره في دعم أهداف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الإمارات قريباً.

وأعرب عن أمله في أن يسهم «الكونغرس» في تعزيز التعاون الإعلامي بين الإمارات والصين والدول المشاركة، من أجل مستقبل أفضل للعالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز