ماجد السويدي: مدينة دبي للإعلام منصة مميزة لتطوير صناعة الإعلام

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام، الدور الفاعل الذي يلعبه الكونغرس العالمي للإعلام في تطوير صناعة الإعلام، مشيداً بنجاح الكونغرس على مدار دورتي انعقاد. وقال السويدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»:

«إن الكونغرس العالمي للإعلام يوفر بيئة عمل متكاملة لاجتماع الكفاءات الإعلامية وصناع المحتوى من أجل تبادل الخبرات والأفكار لتعزيز قدراتهم الإعلامية ومواكبة متطلبات العصر بما يخدم القطاع، مشيراً إلى اختلاف الإعلام على مدى السنوات الماضية، فصناعة الإعلام بشكل عام في تطوّر مستمر خاصة في ظل المتغيرات والتكنولوجيا الحديثة».

وأكد الحرص على ترسيخ دور مدينة دبي للإعلام كمنبر إعلامي متميز من خلال خلق ابتكارات وإبداعات جديدة في المضمون الإعلامي وتطوير ودعم المواهب الإعلامية الشابة والتوجيه الدائم بتوفير الدورات وورش العمل التدريبية على مدار السنة لرفد الساحة الإعلامية. ونوّه بدور مؤسسة دبي للإعلام في تطوير القطاع الإعلامي.

واستثمار الكفاءات الإعلامية عبر توفير منصة لرواد الأعمال والمواهب الشابة ودعمهم من خلال تنظيم الورش التدريبية حول إعداد كتابة السيناريوهات وورش «بودكاست»، بجانب توفير استديوهات إعلامية متكاملة ومرافق خاصة بالإنتاج الإعلامي تضم أفضل المعدات والتقنيات التكنولوجية المتطورة، وصولاً إلى مخرجات إعلامية متكاملة، وتحقيق التطور المستمر في هذا المجال.

وقال: «إن الكونغرس العالمي للإعلام يعد منصة تتيح الفرصة للشركات الناشئة في مجال الإعلام من جميع أنحاء العالم للالتقاء مع صناع التغيير ورموز الإعلام تحت سقف واحد، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لصناعة الإعلام الإبداعي». وأضاف: «نأمل أن يحقق الكونغرس العالمي للإعلام نجاحات متتالية خلال الدورات القادمة، متوقعاً نجاح الكونغرس في نسخته الحالية والخروج بنقاشات مهمة ترسم ملامح مستقبل صناعة الإعلام وتحقيق الريادة، وأن تفتح أبواباً للوصول إلى المستجدات العالمية».

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