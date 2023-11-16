استعراض الشراكات بين كليات الإعلام وقطاعات العمل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد مشاركون في جلسة «التعاون الأمثل بين المؤسسات الإعلامية وكليات الإعلام والشركات التكنولوجية» ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الإعلامية وكليات الإعلام بما يسهم في تأهيل كوادر متميزة لسوق العمل. وناقش المشاركون محاور مرتبطة بواقع كليات الإعلام في العالم ومدى توظيف مفاهيم الابتكار والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي.

وطرح الدكتور بيرسي فرنانديز، بروفيسور ورئيس كلية الإعلام والاتصال، أكاديمية مانيبال في الإمارات، سؤالاً للمحاورين عن إمكانيات كليات الإعلام والمؤسسات والتوافق بين التعليم والإعلام.

من جانبه، أوضح فيصل عباس، رئيس تحرير «عرب نيوز» في السعودية، أنه «يجب على المؤسسات التعليمية أن تعزز دورها في تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة، وأن الإعلام واجه تحديات في هذا النطاق».

بدورها، أشارت ريتا فازكيز، رئيس تحرير عرب نيوز في بنما، إلى أن التقنيات الحديثة من شأنها أن تعزز من إقبال الطلبة على دراسة الإعلام وتعزز شغفهم به.

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