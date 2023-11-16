«زايد الإنسانية» تستعرض مشاريعها التنموية في «كونغرس الإعلام»

المصدر: أبوظبي - وام

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تستعرض مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، مبادراتها ومشاريعها التنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.

وقال عبدالعزيز الزيدي مدير إدارة المشاريع والبرامج في مؤسسة زايد الإنسانية، في تصريح لـ«وام»، إن مشاركة المؤسسة تأتي بهدف إبراز دورها ومشاريعها وبرامجها الخيرية حول العالم.

ولفت إلى إطلاق المؤسسة لـ«منصة المتطوعين» خلال الكونغرس، والتي تهدف إلى تكوين منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين واستثمار مهاراتهم بالمشاركة في البرامج والمشاريع التي تنفذها داخل الدولة وحول العالم.

وأشار إلى أن المؤسسة تعكف على تنفيذ مشاريع وبرامج داخل الدولة وخارجها في الصحة والتعليم والإسكان، والتي تعد أكثر الجوانب الإنسانية احتياجاً لكثير من المجتمعات، وأن المساعدات المتنوعة للمؤسسة تصل إلى أكثر من 186 دولة في 6 قارات.

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