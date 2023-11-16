مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يشارك في أسبوع أوزبكستان للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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شارك مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في فعاليات أسبوع أوزبكستان للابتكار، في إطار زيارة رسمية للعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مبادرات التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.

شاركت عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بكلمة رئيسية في المؤتمر الدولي للاستثمار في الابتكار الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع أوزبكستان للابتكار، تحدثت فيها عن تجربة دولة الإمارات في تعزيز الابتكار الحكومي وتطوير البيئة الحاضنة والمحفزة للمبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات.

وتناولت مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي التحوّل الجوهري في الفكر الابتكاري لحكومة الإمارات الذي يركز على الأثر ودعم تطبيق الأفكار المبتكرة التحولية كأولوية حكومية.

كما تم خلال الزيارة الاجتماع مع كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي والتنمية المبتكرة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير الخطط والمبادرات والمفاهيم المعنية بالابتكار في دولة أوزبكستان.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع شاريبوف كونغراتباي رئيس جامعة طشقند الحكومية للاقتصاد، وأولامجان تويتشييف مدير هيئة التنمية المبتكرة بحثت تعزيز التعاون الثنائي البناء، إضافة إلى زيارة معرض التعليم والابتكار المبدع.

وتم تنظيم ورشة عمل حول منهجية الابتكار بمشاركة 40 من أصحاب الشركات الصغيرة والموظفين الحكوميين، تم خلالها تعريف المشاركين بأهم المنهجيات المتبعة في حكومة الإمارات والأدوات المبتكرة بشكل يومي لتحفيز عملية الابتكار واستلهام الفرص.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن الشراكة مع حكومة جمهورية أوزبكستان في مجالات التحديث الحكومي، تمثل نموذجاً متميزاً للشراكات الهادفة لتعزيز الابتكار والارتقاء بمستويات التميز والجودة والكفاءة في العمل الحكومي.

وأفادت عبير تهلك بأن زيارة جمهورية أوزبكستان تأتي ضمن جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في توسيع التعاون والشراكات الدولية الهادفة للارتقاء بعمل الحكومات، وتعزيز دور الابتكار محوراً لنموذج العمل الحكومي المستقبلي.

وفي سياق متصل، بحث الاجتماع مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والتنمية المبتكرة، توسيع التعاون في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية الأوزبكية، وتفعيل دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في أوزبكستان، والاستفادة من رؤية نحن الإمارات 2031، في تطوير رؤية أوزبكستان لعام 2050، من خلال مشاركة التجارب الخاصة بمراحل تصميم الرؤية وآلية وضع المؤشرات التحولية.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان نجحت خلال 3 أعوام في إنجاز نحو 150 مبادرة، شملت إطلاق مشاريع غير مسبوقة.

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