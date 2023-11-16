أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي ينطلق 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 (أديف) الشهر الجاري في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» (أدنيك).

وتتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظيم أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بالشراكة مع «مجموعة أدنيك» التي ستنظم النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) خلال الفترة من 27 ــ 29 نوفمبر الجاري، والشركة الهولندية «فينيو الأوروبية للمعارض» التي تتولى تنظيم معرضي «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني»، ومعرض البستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المقرر تنظيم المؤتمر الدولي حول الميكروبيوم: «صحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023 بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.

منصة عالمية

وسيوفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء، إضافة إلى عقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

ومن المنتظر أن يشهد «أديف» الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوقيع المزيد منها خلال فعاليات المعرض.

كما سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة، ويقام المعرض بالتزامن مع معرض أبوظبي التاسع للتمور بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويستقطب معرض أبوظبي الدولي للأغذية أكثر من 550 عارضاً من 50 دولة، إضافة إلى 20 جناحاً دولياً، ومن المنتظر أن يستقطب كوكبة من الخبراء والمتخصصين والزوار من مختلف دول العالم المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية.

وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إطلاق هذه الفعاليات الكبرى في إمارة أبوظبي تعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الزراعة والغذاء على الصعيدين المحلي والدولي، كما تؤكد مكانة أبوظبي كوجهة للشركات العالمية لتقديم وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، إضافة إلى تصنيع وإنتاج الغذاء. وتابع: سيهتم المعرض ببحث الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «تلتزم مجموعة أدنيك بدعم توجهات حكومة أبوظبي للنهوض بمختلف القطاعات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام عبر تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تساهم في تطوير القدرات التنافسية لهذه القطاعات، وتعزز بناء الكفاءات الوطنية في هذه المجالات بما فيها قطاع الإنتاج الزراعي الذي يشكل ركيزة رئيسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام».

ويعد «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023» الحدث الأكبر للزراعة المستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوقع الهيئة حضور أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من حوالي 90 دولة.

ويعتبر معرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني» 2023 (www.vivmea.nl) الرائد في مجال الإنتاج الحيواني في الشرق الأوسط، ويقام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من العارضين، حيث تم زيادة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام، كما تم إضافة العديد من الفعاليات المصاحبة وسيتم تسليط الضوء هذا العام على سلسلة إنتاج البروتين الحيواني من المزرعة إلى المائدة.

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