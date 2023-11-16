سفارة أنغولا تحتفل بعيدها الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، حفل الاستقبال الذي أقامه خوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق «ريكسوس مارينا» في أبوظبي، يوسف المزروعي رئيس قسم وسط أفريقيا في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الأنغولية المقيمة في الدولة. وأكد السفير الأنغولي أن العلاقات التي تجمع بلاده والإمارات في تقدم مستمر، مشيراً إلى العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، بما يعود بالنفع على مصلحة البلدين الصديقين.

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