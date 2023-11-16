«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميزاً 20 الجاري

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 73 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات، ويتضمن المزاد الرقمين المميزين V 1115 – O 929.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد الإلكتروني يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة (5) أيام فقط، بينما بدأ التسجيل فيه يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي. كما أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع.

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