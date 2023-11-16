122 طالباً يشاركون في ورشة «الخبير الصغير»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بمقرها في منطقة المويجعي ضمن «برنامج المحقق» ورشة «الخبير الصغير»، تحت إشراف وتقديم القيادة العامة لشرطة الشارقة.

استهدف الورشة 122 طالباً من مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، والغيث، والسلامات، والطموح، بهدف تنمية المواطنة الإيجابية، والابتعاد عن التنمر الإلكتروني، والتوعية حول الأساليب المبتكرة بمخاطر القرصنة الإلكترونية وغيرها من الحيل الإلكترونية الأخرى.

اشرف على الورشة كل من النقيب راوية المحرزي، ومساعد أول فاطمة علي، ومساعد أول فاطمة محمد، بحضور إدارة مسرح الجريمة بمنطقة العين متمثل في المقدم عبدالله الكعبي رئيس قسم مسرح الجريمة فرع العين.

تفاعل الطلبة مع مبادرة معمل خبير الاستشراف الصغير، والتي تهدف إلى تقوية الحس الأمني لديهم، وضرورة إلمامهم لمخاطر الوقوع كضحايا يتم استهدافهم باستخدام التقنيات الحديثة.

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