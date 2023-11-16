«العلوم الشرطية» بالشارقة تطلق جائزة البحث العلمي

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الأكاديمية بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمستشار سلطان بن بطي المهيري عضو مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد اللواء الشامسي خلال المؤتمر، أهمية جائزة البحث العلمي، باعتبارها باتت أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، وطريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقاً لأساليب علمية منهجية، مشيراً إلى أن أهمية الأبحاث العلمية، تكمن في كونها أداة فريدة ومتقدمة للبقاء على صلة بواقعنا وعالمنا المتطور. من جانبه أكد العميد العثمني أن فكرة الجائزة، تقوم على إعداد بحوث علمية، تتضمن أفكاراً ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية.

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