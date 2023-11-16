بلدية أبوظبي تشارك في زراعة 3500 شجرة غاف

المصدر: أبوظبي- وام

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شاركت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، في المبادرة التي نظمتها «مجموعة عمل الإمارات للبيئة» تحت عنوان «من أجل إماراتنا نزرع»، وذلك لزراعة 3500 شتلة من أشجار الغاف في عدد من المناطق الواقعة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، بمشاركة أكثر من 400 متطوع من أفراد المجتمع. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحسين الظروف المناخية ومواجهة الانبعاثات الحرارية.

وكذلك مواكبة لعام الاستدامة واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إضافة إلى تعزيز التعاون بين بلدية مدينة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين المساهمين في حملاتها ومبادراتها المتواصلة في التشجير.

وتضمنت المبادرة زراعة 3500 شتلة من أشجار الغاف في عدد من المناطق المختلفة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، حيث تمت زراعة 500 شجرة في غابة منتزه الشريعة، و2200 شجرة على طريق المفرق دبي بالاتجاهين، و350 شجرة على الطرف الأيمن لطريق أبوظبي سويحان.

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