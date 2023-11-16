إنجاز 2717 مبنى جديداً في دبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي، ممثلة في مركز دبي للإحصاء، عن إنجاز 2717 مبنى جديداً خلال الأشهر الـ 10 الماضية، بمعدل بلغ 271.7 مبنى شهرياً، فيما سجل شهر فبراير الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة، بواقع 386 مبنى جديداً.

وأكدت البلدية لـ«البيان» أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، في دبي بواقع 1334 فيلا بنسبة بلغت 49.1 % من إجمالي المباني الجديدة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي.

وبلغ عدد الفلل الخاصة 1334 فيلا، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 974 فيلا، ثم جاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث، بمعدل 201 مبنى، تلتها المباني العامة بمعدل 118 مبنى، ثم المباني الصناعية بمعدل 90 مبنى.

وكشفت البيانات الإحصائية أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 49.1 % من إجمالي المباني.

كما أظهرت البيانات أن الفلل الاستثمارية تلت الفلل الخاصة بنسبة بلغت 35.8 %، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 7.4 %، وبلغت نسبة المباني العامة 4.3 %، والمباني الصناعية المنجزة بواقع 3.3 %.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، فيما بلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في شهر مارس 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، وفي مايو 277 مبنى.

وفي شهر يونيو الماضي بلغ عدد المباني المنجزة 331 مبنى، فيما سجل شهر يوليو إنجاز 283 مبنى، وفي شهر أغسطس 293 مبنى، وخلال سبتمبر الماضي 207 مبانٍ، وفي أكتوبر 236 مبنى جديداً.

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