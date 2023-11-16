«رايب ماركت» في شرطة دبي يستقطب 100 ألف زائر شهرياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العقيد الدكتور سعود الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، أن سوق «رايب ماركت» الذي ينعقد في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، يستقبل ما يقرب من 100 ألف زائر شهرياً، بوصفه منصة مجتمعية تفاعلية تجمع العائلات في الهواء الطلق لحضور العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية، التي تستمر حتى شهر مايو 2024، خلال يومي السبت والأحد من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً أسبوعياً.

وأوضح العقيد الرميثي، أن مشروع المتنزه العائلي سوق «رايب ماركت» السنوي، يعد فرصة مهمة للتواصل مع الجاليات المختلفة، وتعزيز الوصول التوعوي بقنوات شرطة دبي الذكية وخدماتها الأمنية، وأنهم يعملون سنوياً بتوجيهات من العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، لدعم مفاهيم التسامح والترابط، وبث قيم الإيجابية والسعادة والاستقرار، وذلك عبر مشاريع وفعاليات تعزز التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز