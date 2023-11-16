نهيان بن مبارك: تمكين أبناء الإمارات من أهم أولويات القيادة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن تمكين أبناء وبنات الإمارات إحدى أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، التي تركز على توفير كل صور الدعم لشباب الإمارات وتوفير جميع الفرص الممكنة لتدريبهم وتمكينهم، لكي يكونوا قادة للمستقبل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات الدورة الـ17 لمعرض «توظيف × زاهب»، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة تستقطب المواهب الإماراتية لتمكينهم وتجهيزهم لوظائف المستقبل.

وأضاف معاليه أن معرض «زاهب» منصة رائعة لتوفير اللقاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الإمارات الباحثين عن التوظيف في مختلف التخصصات، ومتمنياً التوفيق للجميع.

3000 فرصة

واستمر معرض «توظيف × زاهب» على مدار 3 أيام واستقبل نحو 20000 مواطن ومواطنة، فيما طرحت الجهات والمؤسسات المشاركة نحو 3000 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل المقرونة بالتدريب.

وأكد منظمو «توظيف × زاهب» أبوظبي، أن المعرض يعتبر الوجهة الأولى للشباب الإماراتي الطموح، فضلاً عن أصحاب العمل المحتملين والشركات التي تهدف إلى توظيف المواهب الوطنية في مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى حرص الحكومة على تعزيز نسبة توطين الوظائف خارج القطاع العام، حيث تعمل على توظيف نحو 75000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2026.

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