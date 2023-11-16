عمار النعيمي: نسعى إلى التميز إقليمياً ودولياً

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، السعي لتكون عجمان إمارة مميزة ومحط أنظار العالم كله، وقال سموه: «إن هذا الأمر ليس ببعيد، لأننا على الطريق الصحيح، ونعمل مجتمعين بتكاتف جهود الدوائر الحكومية، لدمج العديد من الخطوات والمراحل في خطوات قليلة، لنصل للتميز الإقليمي والدولي».

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس وفداً من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، للاطلاع على مشاريع تطوير البنية التحتية المستقبلية في الإمارة.

حيث ترأس الوفد، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، برفقة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية، والمهندس عبد الله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، وعدد من المهندسين.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان، بجهود الكفاءات المؤهلة في دائرة البلدية، والتي تعمل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مدشنة المشاريع التطويرية الهادفة للارتقاء بإمارة عجمان، وجعلها مدينة حديثة مثالية، تتوفر فيها كل مقومات العيش الهانئ والرغيد، وتستقطب المستثمرين والسياح والزوار.

ريادة

وقال سموه: «نسعى لتكون عجمان إمارة مميزة، ومحط أنظار العالم كله، وهذا الأمر ليس ببعيد، لأننا على الطريق الصحيح، ونعمل مجتمعين بتكاتف جهود الدوائر الحكومية، لدمج العديد من الخطوات والمراحل في خطوات قليلة، لنصل للتميز الإقليمي والدولي».

وأوضح سموه أن العمل المتواصل للوصول لبنية تحتية متكاملة في كل المعايير، تتضمن تصريف مياه الأمطار، وشوارع متطورة، وجسور مصممة وفق أفضل المقاييس والمواصفات العالمية، تعد أحد أهم مقومات النجاح والازدهار.

خطة تطويرية

واستمع سمو ولي عهد عجمان من المهندس محمد بن عمير، إلى شرح تفصيلي، عن المشاريع التي تضمن تحسين الحياة، ورفعة الاقتصاد، وزيادة الاستثمار.

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