سلطان بن أحمد يفتتح مؤتمر «علوم الفضاء»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح المؤتمر العربي الرابع عشر لعلوم الفضاء والفلك، الذي يقام بتنظيم من الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بالتعاون مع جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

واستهل الحفل الذي أقيم في جامعة الشارقة بالسلام الوطني للدولة، وأعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، كلمة هنأ فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الاتحاد، شاكراً سمو رئيس الجامعة والحضور على التواجد وتشريف المؤتمر الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة العليا والمسؤولين بقطاع الفضاء وتطويره.

وألقى سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، كلمة أشاد فيها بجهود أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والتعاون الكبير بين جامعة الشارقة ومركز محمد بن راشد للفضاء في إعداد الكوادر الوطنية وتخريج جيل مثقف ومتعلم في مجال الفضاء والكون، ذاكراً أن المركز يضم 20 % من خريجي جامعة الشارقة.

وكشف المري عن إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» في العام المقبل 2024، الذي سيكون الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة والوضوح، وسيكون نتيجة الخبرات الكبيرة لفريق العمل والتعاون مع قطاع صناعة الفضاء الإماراتي، كما سيساعد في مجال مراقبة التغيرات البيئية، والتخطيط المدني، والتنمية الزراعية، ومراقبة جودة الماء.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى، ‏شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومرصد بيوراكان الفلكي في أرمينيا، ومختبر استكشاف الفضاء السحيق في الصين، وذلك في مقر جامعة الشارقة.

وقع مذكرة التفاهم عن جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وعن مرصد بيوراكان الفلكي في أرمينيا البروفيسور أريج ميكيليان، وعن مختبر استكشاف الفضاء السحيق في الصين وانغ تشونغ مين مدير المختبر.

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