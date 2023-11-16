إقامة دبي تستعرض محاكاة لتجربة السفر الذكي لزوار معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت منصة إقامة دبي أمام زوار معرض دبي للطيران محاكاة لتجربة السفر الذكي، بالتعاون مع طيران الإمارات ومطارات دبي، وكيفية إنجاز إجراءات السفر عبر تسجيل المسافر بنفسه وهو في بيته عبر تطبيق طيران الإمارات.

فيتم التعرف بعدها إلى بيانات المسافر من التطبيق، ثم استعرضت استكمال إجراءات السفر التي تتضمن وضع حقائب السفر قبل أخذ بصمة الوجه وانتقال الحقائب عبر ممر آلي إلى نقطة الشحن. وأكد الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن المشاركة في أبرز المعارض العالمية في صناعة النقل الجوي، تعزز مكانة وحضور الإدارة العامة.

وتترجم مساعيها الدؤوبة وجهودها في تجسير المسافات للمتعاملين والوصول إليهم، مشيراً إلى أهمية التواصل المؤثر والمجدي مع المتعاملين لإطلاعهم على الخدمات النوعية والمبتكرة التي توفرها وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعززات الرقمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لديهم ويرفع مؤشرات السعادة. وقدمت موظفات إقامة دبي لزوار معرض دبي للطيران شروحاً عن خدمات الإدارة ضمن منصتها التي تحمل رقم 1300، وتستقبل الزوار طيلة أيام المعرض، في إطار جهودها المتواصلة والهادفة إلى تعزيز حضورها في مختلف المحافل المحلية والعالمية، بما ينسجم مع استراتيجيتها ويرسخ مكانتها إحدى الجهات الرائدة في صناعة السفر وتوفير أعلى معايير الخدمات العالمية ذات الصلة بالقطاع.

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