قائد القوات الجوية يلتقي عدداً من ضيوف المعرض

المصدر: دبي - وام

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استقبل اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023، كلاً على حدة، الفريق الأول تان سريداتو سري محمد أصغر خان بن غوريمان خان قائد القوات الجوية الملكية الماليزية، والفريق طيار محمد كديح، مفتش القوات الملكية الجوية المغربية، والفريق وايزمان سيمو مبامبو رئيس أركان القوات الجوية لجنوب أفريقيا، واللواء ركن طيار حمادي محمد ولد علي مولود قائد الجيش الجوي الموريتاني. وأشاد الضيوف بحسن التنظيم والإعداد للمعرض في دورته الحالية، مؤكدين المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال تنظيم المعارض الدولية في مختلف تخصصاتها.

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