71 جلسة تناقش الاستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الأول من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 تنظيم 71 جلسة نقاشية بمشاركة باقة من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والمدن الذكية والمستدامة وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتناولت الندوات الرئيسية مواضيع: «الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر) وكفاءة الطاقة والاستدامة والترشيد» قدمتها شركة «أكوا باور»، «التقنيات الإحلالية والناشئة والمبتكرة في الطاقة والمياه والبيئة»، «الطاقة النظيفة» (الهيدروجين الأخضر)، قدمتها مجموعة «إينوك»، «الاستدامة:

تحديات الاستدامة في الأسواق العقارية وتطوير المدن»، الطريق إلى x (تقنيات تحول الطاقة)، «إطلاق إمكانات السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحديات والفرص»، «تقنيات تخزين الطاقة: نحو تحقيق صفر انبعاثات»، «تعزيز الطاقة المحايدة الكربون»، «الطريق إلى قياس وحساب الاستدامة آلياً». وقدم خريجو برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

واشتملت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الأول على المحاور: «صياغة مستقبل مستدام: كشف مشهد تقنيات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط»، «إطلاق العنان للقوة الشمسية: رحلة في رحاب مجال تطبيق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، «توسيع آفاق الطاقة الشمسية: إضاءة على مشهد الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاحتمالات المستقبلية»، «تفعيل إمكانيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، «مقارنات معيارية حول سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، «تخزين مثالي للطاقة:

تمكين الشبكة من خلال دمج الطاقة المتجددة باستخدام حلول متقدمة لتخزين الطاقة»، «استدامة موارد المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«تطور تقنيات تحلية المياه: إلقاء الضوء على التطور ومستقبل تحول المياه».

وحملت جلسات المياه العناوين: «أداة مبتكرة لرصد الترسبات الحيوية»، «الطاقة النظيفة» (الهيدروجين الأخضر)، «تكنولوجيا مبتكرة مع حلول محلية»، «تقنية متطورة في معالجة مياه الصرف الصحي»، و«تطبيق الضغط العالي والعناصر منخفضة التلوث في مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي».

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