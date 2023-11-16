مشروع بطاريات لتخزين الطاقة في «مجمع محمد بن راشد» 2024

المصدر: دبي – وائل نعيم

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كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن الهيئة تعتزم طرح مشروع بطاريات تجريبي لتخزين الطاقة من الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية العام المقبل، ومن المقرر أن تكون سعته التخزينية ما بين 500 ــ 1000 ميغاوات.

وذلك وفقاً للدراسة التي تجريها الهيئة بشأن هذا المشروع، حيث سيتم تحديد السعة التخزينية بعد انتهاء الدراسة. وقال معاليه في تصريحات صحافية على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية: إن البطاريات تتميز اليوم بتقنيات أفضل من السابق، وكانت البطاريات مكلفة واليوم هناك ابتكارات في صناعتها، وإن الهيئة قامت بدراسة جدوى هذا المشروع وأهميته.

مبيناً أنه في السابق كنا نقوم في دبي بتنفيذ مشاريعنا بأنفسنا، واليوم لا يوجد لدينا في ميزانيتنا مشاريع في قطاع إنتاج الماء أو الكهرباء، حيث إن هذه المشاريع كلها يقوم بها القطاع الخاص، ونحن في الهيئة اليوم نضع ميزانيتنا في مشاريع قطاع النقل والتوزيع.

مشيراً إلى أن مدة تخزين الطاقة في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 15 ساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج عند استخدام الطاقة الشمسية.

وأوضح معالي الطاير أن توجه دبي اليوم نحو الطاقة النظيفة، وأن الهيئة مستمرة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة من خلال مشاريعها الرائدة في الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أنه منذ 3 سنوات قررنا وقف ترسية عقود جديدة للتوربينات الغازية، ونكتفي فقط بالعقود القائمة أو المشاريع قيد التنفيذ.

وأضاف: يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات وتمثل نحو 16 % من القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة، وسوف تصل إلى 25 %، بحلول عام 2030، متوقعاً تحقيق هذه النسبة قبل الوقت المحدد لها.

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