بلدية دبي تستعرض مشاريعها المستدامة في البنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» (WETEX) ودبي للطاقة الشمسية 2023، مجموعةً من أبرز مشاريعها المستدامة للبنية التحتية المتقدمة في مجال الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها، وإدارة محطات المعالجة، إضافةً إلى مشاريع إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وخدماتها في مجال فحوصات كفاءة استهلاك الطاقة.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن المعرض يعكس نهج دولة الإمارات في تبني وتوظيف التقنيات المبتكرة لتحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية والاستخدام الفعّال لموارد الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، كما يدعم مستهدفاتها للوصول إلى الحياد المناخي، ومواكبة الاستعداد لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تشارك فيه بلدية دبي بصفة شريك استراتيجي للمسار.

وأشار إلى أن الإمارات اليوم تعد إحدى أهم الدول الفاعلة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام والطاقة النظيفة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والبنية التحتية المتقدمة التي تُساعد على دعم اتخاذ القرارات، وتعزز التنافسية والنمو الاقتصادي، وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، لما تتمتع به من بيئة عمل مُحفزة على الابتكار والنمو.

وقال مدير عام بلدية دبي: «تحرص البلدية على المشاركة الواسعة في معرض «ويتيكس» لطرح واستعراض أحدث مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تنفذها في مجالات تعزيز الحياد المناخي واستدامة المجتمعات الحضرية والتوأمة الرقمية لدبي كمدينة عالمية رائدة مستقبلاً في مجال الاستدامة، إلى جانب مشاريعها في الصرف الصحي الشامل ومعالجة المياه بطرق مستدامة.

والإدارة المتكاملة للنفايات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة والمباني الخضراء والمدن الذكية».

تحويل

وتقود بلدية دبي تنفيذ مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها ومشاريع النفايات وإعادة التدوير، ضمن أهدافها الاستراتيجية لتخطيط وتطوير وإدارة منظومة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، حيث بدأت في شهر يوليو الماضي، المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بتكلفة 4 مليارات درهم، والذي يعزز توجه دبي الاستراتيجي في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل وترسيخ ريادتها في مجال الاستدامة البيئية.

كما تطور بلدية دبي مشروعاً لإعادة استخدام رماد القاع والرماد المتطاير، وهو الجزء الأثقل من الرماد والذي ينتج عن عملية حرق النفايات الصلبة، مشكلاً ما نسبته 20 % من نواتج الحرق، والذي سيُعاد استخدامه في مشاريع إنشاء الطرق وغيرها من المشاريع الحيوية في إمارة دبي.

وذلك ضمن أولويات بلدية دبي في خطة إغلاق المكبات باعتباره إحدى الخطوات الرئيسية في تحويل مسار النفايات عن الطمر وفق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات حتى عام 2041. ومن المشاريع المستدامة التي نفذتها بلدية دبي، مشروع تحويل محطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى محطة مستدامة متكاملة، عبر تشغيلها على الألواح الشمسية، بما يجعل مصدر الطاقة لهذا المشروع مستداماً بالاعتماد على الطاقة المتجددة، والذي من خلاله تطمح بلدية دبي إلى تحويل أصولها إلى أصول خضراء ومستدامة.

وتُنفّذ البلدية مشروع الأنفاق الاستراتيجية للصرف الصحي، أحد المشاريع المستدامة التي تدعم جاهزية البنية التحتية في إمارة دبي للمستقبل لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً واستدامةً على مستوى العالم، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

وتستعرض بلدية دبي مشروع «نظام ناقل» الذكي، الذي تتركز مهمته في التحكم والرقابة على عملية دخول وتفريغ صهاريج الصرف الصحي في محطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الأتمتة التي تساعد على اختصار الوقت وضمان الكفاءة التشغيلية وفق المعايير والمقاييس المعمول بها.

كما تستعرض بلدية دبي أجهزة مراقبة تأثير الهزات الأرضية المحسوسة والرياح على الأبراج والمباني الاستراتيجية، والتي تُوضع على ارتفاعات مختلفة بالأبراج لرصد مدى تأثير الهزات الأرضية والرياح على تلك الأبراج ودعم خطط الطوارئ وتجنب عمليات الإخلاء غير الضرورية وطمأنة المقيمين بالأبراج وتسهيل مهام المستثمرين.

كما تشارك في مشروع «إيجاد جيوئيد دقيق لإمارة دبي»، الهادف إلى تطوير نموذج جيوديسي دقيق لارتفاعات إمارة دبي عن مستوى سطح البحر، ليكون بمثابة مرجع للارتفاعات، ويسهم المشروع في الارتقاء بجَودة ومخرجات مشاريع البنية التحتية والطرق وأعمال المسوحات والتصوير.

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