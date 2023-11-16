«ويتيكس» يستقطب أبرز الشركات المتخصصة في البيئة والبنية التحتية الذكية

المصدر: دبي - وام

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تستقطب الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في البيئة والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والبنية التحتية الذكية، والمباني الذكية، والمدن الذكية والمستدامة.

ويجمع المعرض سنوياً آلاف الشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، ما يجعله منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي منصة رائدة للاقتصاد الأخضر تدعم الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني.

ويعد «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» الأكبر من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة، إذ يولي المعرض التقنيات والبرامج التي تدعم نجاح المدن الذكية والشبكات الذكية، أهمية بالغة، بما يضمن استمرار وتوافر الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة ومن ذلك الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة.

وإنترنت الأشياء وغيرها، ويشكل المعرض فرصة سنوية لاستعراض أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات البيئية، علاوة على تبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.

وقالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: نفخر بكوننا مجدداً جزءاً من معرض «ويتيكس»، ما يؤكد التزامنا الدائم الاستدامة والتنمية البيئية، ونواصل معاً رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لوطننا وللعالم بأسره، ونعتز بشراكتنا المتواصلة مع «ويتيكس» منذ تأسيسه، ونسعد برؤية تنامي حضور المعرض وأهميته عاماً بعد عام.

وتستعرض جامعة مانشستر في المعرض بحوثها في مجالات استخدامات مادة الغرافين في البناء لتقوية الأسمنت وتعزيز مقاومة المياه وجعل المبنى صديقاً للبيئة؛ وأغشية الغرافين لتنقية المياه وفصل سائلين عن بعضهما بعضاً، والتخلص من أصغر الذرات؛ وتحسين أداء المركبات الكهربائية والقطارات الكهربائية والبنى التحتية الخاصة بالنقل؛ وتحسين أجهزة تخزين الطاقة مثل البطاريات والمكثفات الفائقة.

كما تعرض شركة «سيكارب Ceycarb» حلول التنقية المتقدمة المعتمدة على الكربون، ومنتجاتها المعتمدة على الكربون النشط الذي تقوم الشركة بتصنيعه من مصادر عالية الجودة مثل قشور جوز الهند، لاستخدامه في معالجة المياه، وتنقية الهواء، وتصنيع الأدوية، وقطاع الغذاء، ومعالجة غازات العوادم.

وقال براكاش جوفيندان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «غراديانتGradiant»: تسعدنا المشاركة في معرض «ويتيكس» في دبي المرة الأولى، ونعتقد بأن هذا الحدث يرسم آفاقاً جديدة في عالم المياه والطاقة والبيئة، ونتطلع للقاء شركائنا والشركات التابعة لشركتنا، وهي «أدفانسد ووترتيك»، و«أكوا تشيم»، و«مسقط للمشاريع وخدمات البيئة» لنحدث معاً أثراً إيجابياً ملحوظاً في هذه القطاعات الحيوية.

وتستعرض شركة «فيفافيس VIVAVIS» العالمية في معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية أبرز خدماتها المبتكرة الخاصة بالشبكات الذكية والتقنيات الرقمية المتطورة الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه، والتي تعمل على مراقبة شبكات الطاقة والمياه وإدارتها والتحكم بها من بعد، وأتمتة المحطات، إلى جانب حلولها المعتمدة على البيانات الضخمة، واثنين من أبرز حلول الشركة الرائدة وهما: منصة فيفافيس لعمليات الشبكة الذكية، ومدير ومخطط الشبكات من فيفافيس.

منصة

وقال فران إسبادا، الرئيس التنفيذي لشركة «هوفرنغ سولوشنز Hovering Solutions»: تسعدنا المشاركة في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2023 لإبراز تقنياتنا المتطورة، ونظراً إلى أن دولة الإمارات معروفة بتفكيرها الاستشرافي وبتبنيها الابتكار، تعد الدولة منصة مثالية للتقنيات الثورية التي نوفرها، وتتلخص رسالتنا في ثلاث كلمات: الابتكار، والسلامة والكفاءة.

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