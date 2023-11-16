«إينوك» تكشف عن أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة إينوك، أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، من خلال شاحنة إينوك لينك التي يأتي إطلاقها ضمن جهود المجموعة للمساهمة في التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وذلك ضمن استراتيجية إينوك لتقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى.

جاء ذلك خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2023)، ويتماشى مع التزام المجموعة بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تستهدف مزيجاً من الطاقة يجمع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزودت محطة إينوك لينك العاملة بالطاقة الشمسية ببطاريات وألواح شمسية، تولد طاقة نظيفة كافية لتشغيل نظام المحطة بالكامل - بما في ذلك المضخات والعدادات والإضاءة ومكيفات الهواء - باستخدام بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية. وتمتلك الشاحنة خزاناً مصنوعاً من الألمنيوم بسعة 5300 لتر مقسم إلى خزانين قادرين على حمل نوعين مختلفين من الوقود مع مضختي وقود لتزويد مركبتين بالوقود في آن واحد.

نقلة نوعية

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «محطة إينوك لينك العاملة بالطاقة الشمسية تعد الأولى من نوعها في العالم. هذه المحطة ستحقق نقلة نوعية في قطاع محطات الوقود وتساهم بشكل إيجابي في حماية البيئة، إذ لطالما كانت مجموعة اينوك في طليعة الشركات التي تقدم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى من خلال الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وانطلاقاً من مكانتنا كشركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة، سنواصل الابتكار بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة بالتوازي مع الحفاظ على البيئة».

وتمتاز محطات «إي لينك» المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أي عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة وفق مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير.

وحرصت «إينوك لينك» على أن تلبي محطات «إي لينك» أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق» ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات» وإرشادات ومعايير «مختبرات أندر رايترز».

وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود. يشار إلى أن «إينوك لينك» هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، وتعد جزءاً من برنامج مسرع الأعمال «نكست» الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى المجمعات ومالكي الأساطيل بالاعتماد على تجربة رقمية شاملة.

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