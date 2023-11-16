«هيتاشي إنرجي» تسلّط الضوء على التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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سلّطت «هيتاشي إنرجي» Hitachi Energy، الضوء على حلول الطاقة المستدامة المتطورة لديها خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.

وفي ظل التركيز على الرقمنة والاستدامة ومؤتمر الأطراف المقبل «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات ، تأتي مشاركة «هيتاشي إنرجي» متناغمة مع شعار الحدث «في طليعة الاستدامة». وتستعرض «هيتاشي إنرجي» في «ويتيكس 2023» حلولاً متنوعة من شأنها أن تمكّن الانتقال إلى مزيد من مصادر الطاقة المتجددة، والبدائل الرقمية والمستدامة، ثم دعم مسيرة الإمارات نحو تحقيق مستهدفات صافي صفر انبعاثات كربونية العالمية. وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي»:

«يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض ويتيكس 2023، حيث سنشارك خبرتنا وابتكاراتنا التي تسهم في تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة ونعمل على تطوير منظومة الطاقة في أنحاء العالم لتصبح أكثر استدامة ومرونة وأماناً. ويعد معرض ويتيكس 2023 عامل تمكين حاسماً من شأنه أن يمهّد الطريق لإقامة مؤتمر الأطراف كوب 28».

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