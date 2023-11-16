28 شركة إيطالية تستعرض حلول الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - وام

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استعرضت 28 شركة إيطالية حلولها المتقدمة في قطاع الطاقة المتجددة، في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الذي تستمر فعالياته حتى 17 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك إيطاليا بجناح خاص، تم تنظيمه بالتعاون بين وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وسفارة إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة لإيطاليا في دبي، وتدعم إيطاليا رؤية حكومة دبي لبناء مستقبل مستدام على نحو متكامل، ويسهم معرض ويتيكس على نحو فاعل في تعزيز النقاشات ذات الصلة، مع تقديم أحدث التقنيات لضمان مستقبل أخضر واقتصاد أكثر استدامة.

ويكشف الجناح الإيطالي المشارك عن تقنيات قطاع الطاقة المتجددة والذي يشهد تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات يورو عام 2022؛ ما عزز سمعة إيطاليا عالمياً، نظراً لريادتها في مجال التصنيع بفضل معدلات النمو التي بلغت نسبة 15.6 % وصولاً إلى 2.7 مليار يورو في إجمالي صادرات البلاد خلال عام كامل.

وقال لورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات: إن المشاركة الإيطالية في معرض ويتيكس تمثل تفاني إيطاليا في دفع الابتكار المستدام وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بصفتها رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

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