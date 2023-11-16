«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض خدماتها الذكية ومبادراتها الرائدة

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض «الاتحاد للماء والكهرباء» خدماتها الذكية ومبادراتها الرائدة خلال مشاركتها في الدورة الـ 25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس ودبي للطاقة الشمسية».

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي: إن حرص شركة الاتحاد للماء والكهرباء على التواجد في معرض «ويتكس ودبي للطاقة الشمسية»، يأتي من سعيها الدؤوب إلى استكشاف فرص شراكة جديدة وخلق فرصة استثمارية وإعادة، بما يدعم الرؤى المستقبلية للشركة.

ويتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، والسياسات الوطنية قريبة وبعيدة المدى، خاصة وأن المعرض يمثل واحداً من أكبر المعارض المتخصصة في قطاعات خدمة أساسية مثل المياه والطاقة الكهربائية، ومن خلال التركيز على مجموعة من أهداف وركائز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

مكانة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن المعرض رسّخ موقع ومكانة الإمارات كمركز رئيس يصاغ من خلاله مستقبل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع.

وبوصفها شريكاً رئيسياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، ويعهد إليها بدور في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، تستعرض «الاتحاد للماء والكهرباء» في المعرض نموذجاً لأحدث أنواع الشواحن الخضراء التي تقوم بإنشائها وتركيبها في عدة مواقع في الدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات والقطاعات والشركاء المحليين، يستهدف مشروع «سوق عالمي للمركبات الكهربائية» تحول ما تبلغ نسبته 100 % من المركبات الحكومية بحلول العام 2035 و50 % من مجمل المركبات في الدولة بحلول العام 2050 إلى مركبات كهربائية.

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