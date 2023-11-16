200 ورقة عن أحدث أبحاث الطاقة الشمسية الكهروضوئية

المصدر: دبي - البيان

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تلقت الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية أكثر من 200 ورقة بحثية حول أحدث أبحاث وابتكارات مختلف مجالات قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، قدمها نخبة من الخبراء والباحثين من 120 جامعة ومركزاً بحثياً عالمياً من 38 بلداً حول العالم.

ويوفر الحدث الذي يعتبر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية، منصة عالمية لاستعراض أحدث الأوراق البحثية والاكتشافات العلمية في هذا المجال، وتحفيز إيجاد فرص جديدة للتبادل العلمي ومناقشة الطفرات النوعية، ومد جسور التواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية، من أمس، 15 إلى 18 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الدورة الأولى من المؤتمر استقطبت عدداً كبيراً من الخبراء والباحثين والعلماء والمتحدثين من مختلف أرجاء العالم في مجال قطاع الطاقة الشمسية، مما يعكس الاهتمام العالمي الواسع في التحول إلى الطاقة المستدامة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفت معاليه إلى أن المؤتمر يرسخ المكانة العالمية لدبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ويعزز ريادة دولة الإمارات في حشد الجهود الهادفة إلى التصدي للتغير المناخي.

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