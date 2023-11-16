«إيدج»: عقد بـ 4.1 مليارات لتوريد الذخائر لوزارة الدفاع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إيدج، عن توقيع عقد بقيمة 4.1 مليارات درهم لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع، وتم توقيع العقد في معرض دبي للطيران 2023.

وحصلت «لهب»، الشركة المصنعة الوحيدة للذخائر في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، على العقد الذي يتضمن إنتاج وتسليم ذخائر الطائرات للأغراض العامة من طراز MK 81 وMK 82 وMK 83 وMK 84.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في إيدج: «يعزز هذا العقد ثقة وزارة الدفاع بشركة لهب لأنظمة الدفاع، كما يعكس طموحاتنا لتطوير قدراتنا بما يلبي الاحتياجات المستقبلية على المدى البعيد. ونتطلع لمواصلة تقديم الدعم وتعزيز التزامنا تجاه وزارة الدفاع».

كما وقعت القوات المسلحة الإماراتية خطاب نوايا مع مجموعة إيدج، لشراء منظومة صواريخ MANSUP-ER المتطورة والمضادة للسفن وبعيدة المدى، والنسخة الأقصر مدى من الطراز نفسه. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 1.1 مليار درهم، وتأتي بعد طلب مهم آخر من البحرية البرازيلية على الأنظمة نفسها، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2023.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يتجلى نجاح «برنامج MANSUP» في الالتزامات التي يقدمها العملاء، بما يشمل القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها البرازيلية».

كما وقعت اعتماد القابضة ومجموعة «إي إل تي» خطة تنفيذ لإنشاء مركز الدعم اللوجستي المتكامل لأنظمة الحرب الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي سيشكل حلاً وطنياً فريداً لوزارة الدفاع. ووقع الاتفاقية خالد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اعتماد، وإنزو بينيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إل تي»، وذلك بحضور منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.

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