حمدان بن محمد يزور معرض دبي للطيران ويطّلع على أحدث التقنيات والمشاريع العالمية والمحلية

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن النهج الذي سارت عليه دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبنّي فكر يؤمن بقيمة وأهمية الابتكار وتشجيع الإبداع، وتوفير المقومات الداعمة للكفاءات والمناخ المحفّز على بناء الشراكات الفعّالة، جعلها تتمتع بمكانة عالمية فريدة كمنصة رئيسية تنطلق منها جهود التطوير للعديد من المجالات الحيوية، ومن بينها قطاع الطيران، الذي باتت دبي تشكل إحدى نقاط الارتكاز المحورية له على مستوى العالم.

ونوّه سمو ولي عهد دبي بتنامي مكانة "معرض دبي للطيران" كمحرك دفع رئيس لتطور صناعة الطيران العالمية والصناعات المكملة، وهو ما يشهد به حجم الصفقات المليارية التي تم عقدها في الدورات السابقة وخلال هذه الدورة ومنذ انطلاقها في الثالث عشر من نوفمبر الجاري، حيث يزيد من الأثر الاقتصادي الكبير للمعرض ما يشهده الحدث من عقد شراكات تجمع كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع بكل ما يحمله من أهمية بالغة عالمياً، وما تمهد له تلك الشراكات من تطورات إيجابية تخدم في دفع مسيرة تطويره بنحو يساند أهداف التنمية المستدامة حول العالم.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه اليوم “الأربعاء” في معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعمال دورته الثامنة عشرة في "دبي ورلد سنترال" يوم الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ المعرض، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

رافق سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين.

تقنيات حديثة

واطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على أحدث التقنيات والطائرات التي يعرض بعضها للمرة الأولى من خلال المعرض، وتوقف سموه أمام منصات الجهات العالمية المشاركة، ومن بينها جناح شركة "لوكهيد مارتن" المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية على الحلول المتطورة التي تطرحها في المعرض الشركة التي تغطي أعمالها نحو 70 دولة حول العالم.

واستمع سموه إلى شرح حول المحاور الرئيسية التي تركز عليها الشركة العالمية، في المعرض هذا العام وفي مقدمتها حلول الذكاء الاصطناعي والتي تعتمد عليها الشركة في تحليل المشكلات التي قد تواجه طائراتها ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة المتعلقة بالصيانة، فضلا عن اهتمام الشركة بحلول الأمن السيبراني حيث تقوم الشركة ببناء أنظمته على متن الطائرات والمروحيات والسفن وربطها ببعضها البعض لحماية المعلومات من أي قرصنة أو اختراق.

وتوقّف سمو ولي عهد دبي أمام طائرة "أرتشر" (Archer) الخفيفة لنقل الركاب، وهي من الطائرات المتميزة التي يضمها معرض دبي للطيران في هذه الدورة وتعكس التطور الحاصل في مجال الحلول المستدامة لنقل الأفراد، وتتسع الطائرة من طراز (Midnight) الكهربائية لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، وقد صممت للقيام برحلات سريعة بحد أدنى من وقت الشحن للمحرك، ويمكن استخدامها في رحلات التاكسي الجوي داخل المدن.

إلى ذلك، تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو البرازيلي من طراز PT-ZNG، وهي طائرة تتميز بكونها تنافسية من حيث التكلفة ، وتصل حمولتها إلى نحو 26 طنًا ويمكنها إجراء عمليات إعادة التزود بالوقود في الجو وهي قادرة على حمل 34 طنًا من الوقود ، فضلا على قدرة الطائرة الضخمة على الإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة غير مُجهزة.

وحرص سموه على زيارة منصة "وكالة الامارات للفضاء"، واستمع إلى شرح حول مشاركة الوكالة في الحدث العالمي والذي تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها، ومنها "برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية"، والذي يتضمن الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة، فضلاً عن توفير فرصة للباحثين والعلماء، للتعرف على أبرز أبحاثهم المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة.

وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)،حيث اطّلع سموه على تفاصيل مشاركتها والتي تعد الخامسة على التوالي في "معرض دبي للطيران"، ومن خلال الشركات التابعة لها، العاملة في مجال صناعة الطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات)، و"بياجيو آيروسبيس"، و"مجمع نبراس العين"، و"سند لحلول الطيران"، و"إس آر تكنيكس" و"ستراتا للتصنيع" (ستراتا)، و"الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران".

إلى ذلك، زار سمو ولي عهد دبي جناح "طيران الرياض"، في مشاركته الأولى في معرض دبي للطيران، حيث استمع سموه لشرح حول الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائراته مع استعدادات الناقلة السعودية الجديدة لانطلاق أولى رحلاتها التجارية في العام 2025، حيث يتميز التصميم الخارجي للطائرة بخطوط مستوحاة من نمط الخيام الصحراوية وجماليات الخط العربي، علاوة على التصميم المميز لنوافذ قمرة القيادة، معرباً سموه للقائمين على الناقلة الجديدة عن أمنياته بكل التوفيق والنجاح.

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