لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي تنضمّ إلى أسطول شرطة دبي من الدوريات الفارهة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" إلى أسطول دورياتها الفارهة بالتعاون مع شركة "لامبورغيني دبي"، حيث دشن الطرفان السيارات ذات المواصفات الخارقة عالية الأداء خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي يُعتبر أحد أبرز المعارض العالمية في مجال الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء.

وشهد تدشين السيارة، سعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيد مارتينو بيكوتي المدير العام لشركة " لامبورغيني أبوظبي ودبي"، وعدد من كبار الضباط، وموظفي الجانبين.

مواصفات السيارة

واطلع سعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني على مواصفات سيارة " لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" التي تحتوي على محرك V8 سعة 4 لترات توين تيربو يولد قوة 666 حصانا، ما يُتيح لها تسارعا خارقا من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في أقل من 3.3 ثوان.

وأشاد اللواء بن ثاني بالتعاون الوثيق مع شركة "لامبورغيني دبي"، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال أحدث السيارات الفارهة إلى أسطول دورياتها لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في مختلف المناطق على مستوى إمارة دبي، مضيفاً أن سيارة "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" ستساهم في جهود شرطة دبي في تقديم الخدمات في المناطق السياحية والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز أمنه وأمانه.

التزام مُشترك بالتميز

من جانبه، قال السيد راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة " لامبورغيني أبوظبي ودبي": "نُعرب عن سعادتنا بإضافة سيارة "أوروس بيرفورمانتي"، إلى أسطول شرطة دبي الشهير من السيارات الخارقة، وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالتميّز والابتكار. ونحن على يقين أنّ الأداء الاستثنائي والتصميم الفريد لهذه السيارة سيتركان أثراً كبيراً على قدرات الشرطة في تعزيز الامتثال للقوانين في المنطقة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز