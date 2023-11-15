محاكم دبي تطور مهارات الخبراء وتطلعهم على مستجدات القوانين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت محاكم دبي متمثلة بإدارة الخبراء والمحكمين جلسة حوارية بعنوان «آليات تطوير أعمال الخبرة»، قدمها القاضي أحمد فتحي قرمة قاضي استئناف وعضو لجنة شؤون الخبراء، استهدفت 42 من الخبراء من جدول محاكم دبي ومن الهيئة الإدارية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة إدارة الخبراء والمحكمين الرامية لتطوير مهارات خبراء جدول محاكم دبي بشكل مستمر وإطلاعهم على ما يستجد من قوانين ذات صلة، وتعزيز التواصل الفعال بين الهيئة القضائية والخبراء.

ناقش القاضي أحمد فتحي قرمة مع الحضور بعض آليات تطوير أعمال الخبرة بداية بالقانون أو التشريع بما له من أثر في فرض التغيير، مشيراً إلى أن كل تعديل يطرأ على التشريع يتصدى بالعلاج لمشكلة رصدها المعنيون بتطبيق القانون ووصل صداها إلى المشرع.

كما تحدث عن «قياس الأداء» كآلية من آليات التطوير، منوهاً إلى أن علماء الإدارة يقولون إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا يمكن تطويره، مستعرضاً اهتمام لجنة الخبراء وإدارة الخبراء بمحاكم دبي بوضع معايير لقياس أداء للخبراء من خلال التقييم الفني لتقرير الخبير ومشروع معايير تصنيف الخبراء، والجهود المبذولة في الرقابة والتفتيش على أعمال الخبرة.

وتطرق القاضي أحمد فتحي قرمة لآليات أخرى لتطوير أعمال الخبرة كالتطوير الذاتي للخبير، الذي أصبح التزاماً عليه بموجب القانون، وصحة بيئة العمل بما تقتضيه من دعم قنوات التواصل بين الخبراء أنفسهم والقائمين على إدارة وتقييم والإشراف على أعمال الخبرة، والحرص على التواصل المستمر والتعاون البناء.

واستعرض بعض التطبيقات العملية لهذه الآلية من بين التطبيقات التي نفذت بالفعل كإنشاء مجلس الخبراء، وإصدار ميثاق عمل الخبراء الذي تضمن صياغة القواعد الحاكمة لعلاقات الخبير بكل طرف من الأطراف المعنيين بأعماله.

كما تطرق في الحديث عن آلية الانفتاح على الغير محلياً ودولياً، والتعرف على أفضل الممارسات، وآلية استيعاب الخبرات الشابة، وأهمية دمج الشباب في أعمال الخبرة في إطار من الحكمة والروية، والاستفادة بما يتسم به الشباب من حماسة وعزم وتطلع إلى التغيير والتطوير المستمر.

وعرض الحضور عدداً من المشكلات التي تواجه أعمال الخبرة، واستعرضوا بعض المسائل التي ترتبط بعمل الخبير، وناقشوا مع القاضي أحمد فتحي قرمة سبل التعامل مع تلك المشكلات وحلها.

وقدم الحضور بعض المقترحات المتعلقة بموضوعات أتعاب الخبراء، مكتب الخبير وفكرة المكتب الافتراضي، وسائل التواصل مع الجهات الحكومية، علاقة الخبير بالجهة القضائية النادبة له، مستندات الخصوم وأهمية تنظيم تقديمها والتعامل معها وعلى وجه الخصوص الأعداد الضخمة من المستندات، ودور مكتب إدارة الدعوى في أعمال الخبرة.. وغيرها من الموضوعات.

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