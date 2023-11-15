بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات والبوسنة والهرسك

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، استاشا كوشارا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية البوسنة والهرسك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، والطاقة المتجددة، والزراعية، والسياحة.

كما استعرض الجانبان سبل التعاون في مجال العمل المناخي، ولا سيما خلال استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وآخر مستجدات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

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