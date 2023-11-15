«الهوية والجنسية» تطلق مركز أثر الإعلامي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أفادت أميرة السركال، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بتدشين مركز «أثر» الإعلامي المعني بإعداد وتخطيط وإنتاج الأنشطة الإعلامية للهيئة من أخبار وفيديوهات وأفلام ولقاءات صحفية وإدارة قنوات التواصل الاجتماعي.

وقالت السركال: «يهدف المركز إلى إثراء ممارسات الإعلام الحكومي في الدولة، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والمتعاملين، بما يسهم في تحسين الخدمات وجودة الحياة»، مشيرة إلى أن مشروعات الهيئة التي سيتم إطلاقها على هامش أعمال «الكونغرس» تتضمن إقامة جناح يستعرض الجهود الإعلامية للهيئة، باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الحكومية في الدولة وتتمتع بقاعدة كبيرة من المتعاملين، إضافة إلى منظومة متطورة من الخدمات الذكية. وأكدت السركال أن «الكونغرس» حدث مهم وعلامة مميزة في مجال الإعلام؛ نظراً لما يطرحه من مستجدات تتعلق بالممارسات والقضايا الإعلامية والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام الجديد والتقليدي.

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