طاولة مستديرة في «الكونغرس» لرسم مستقبل البث الرقمي

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، أمس، عقد طاولة مستديرة بعنوان «الإذاعة والتليفزيون والآفاق الجديدة»، بحضور مسؤولين وإعلاميين من كبرى المؤسسات الإعلامية وشركات التصميم والإنتاج الإبداعي لمناقشة الفرص والتحديات ومستقبل قطاع الإعلام.

وأوضح المشاركون أن قطاع الإعلام يشهد بصنوفه المختلفة تطوراً متسارعاً من حيث التطور التقني والأدوات المبتكرة والإبداعية في إيصال الرسالة الإعلامية وإنتاج المواد المكتوبة والمرئية والذي يوفر بدوره العديد من فرص النمو والانتشار والتحديات أيضاً التي تتطلب مواكبة هذا التطور لا سيما القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة كامل العملية الإعلامية.

واعتبر ممثلو الجهات الإعلامية العالمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن مؤتمر ومعرض الكونغرس الإعلامي العالمي منصة مثالية من أجل تحديد مساحة بين المفاهيم الجديدة في مجال الإذاعة والتليفزيون ومواكبة التطور التكنولوجي، ووضع تصور حول مستقبل البث الإذاعي والتليفزيوني الرقمي.

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