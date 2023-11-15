سلطان النيادي: صورة الإمارات أجمل ما تم التقاطه من الفضاء

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إن أجمل صورة التقطها من الفضاء خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية هي صورة الإمارات.

مؤكداً أن الوطن أجمل ما في كوكب الأرض. جاء ذلك خلال مشاركته في مقابلة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام، أدارها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، وعقدت تحت عنوان «في ضوء رحلتي إلى الفضاء».

وأكد النيادي أن قيادة الدولة الرشيدة مهدت الطريق لأبناء الإمارات للنجاح والتميز، ووفرت لنا كل أشكال الدعم والرعاية من أجل تحقيق الإنجازات النوعية للوطن.

وتطرق إلى مهمته التاريخية «طموح زايد»، وأهم التجارب التي مر بها على متن محطة الفضاء الدولية خلال 6 أشهر في مهمة تعد الأطول عربياً.

وأوضح النيادي أن حلمه منذ الصغر أن يصبح طياراً، وقد اختار دراسة الهندسة، واستفاد كثيراً خلال عمله بهذا المجال لمدة 20 عاماً. وأضاف أن «الحلم يبدأ من الصغر، وعلينا تنميته واستثمار الفرص لتحقيق النجاح والتميز».

ولفت إلى أن الفضاء وعلومه وتقنياته أصبحت اليوم جزءاً من حياتنا اليومية، واستخداماته ترتبط اليوم بالوظائف كافة.

وعن أفضل اللحظات التي عايشها خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، قال إنه استمتع كثيراً بتجربة السير في الفضاء التي استغرقت نحو 7 ساعات، وكانت اللحظة الأجمل هي مشاهدته للمرة الأولى كوكب الأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز