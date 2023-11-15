13500 مشارك في فعاليات الحدث

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع عدد الدول المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام بنسبة 22 % لتصل إلى 172 دولة، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 31 دولة للمرة الأولى، إضافة إلى ذلك، زادت المساحة الكلية التي يغطيها المعرض بنسبة 78 %، لتصل إلى ما يفوق 32 ألف متر مربع. ويستقطب الحدث أكثر من 13500 مشارك و5500 مندوب و200 رئيس تنفيذي من مؤسسات إعلامية عالمية.

وسيشمل الكونغرس الحالي فعالية مخصصة لكبار المشترين في قطاع الإعلام، إذ يُتوقع حضور ما يزيد على 400 من كبار المشترين من كل أنحاء العالم.

وتماشياً مع تركيز اليوم الأول على الإعلام البيئي بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر «COP28»، تناقش جلسة مخصصة مع المؤثرين الشباب إنشاء المحتوى لمواجهة تحديات المناخ وسيكون هناك أيضاً نقاش إعلامي دولي حول توعية الجماهير حول التغير المناخي، كما تناقش جلسة أخرى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي في العمل المناخي.

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