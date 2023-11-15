وزير الإعلام البحريني: «الكونغرس» مظلة حاضنة لجميع الإعلاميين في العالم

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام البحريني، أهمية انعقاد النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 قبل أيام من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في عدد من القضايا بما فيها البيئة والتغير المناخي.

وأضاف على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول من «الكونغرس»، أن هذا الحدث العالمي يلبي الحاجات المهمة لدى المجتمع الإعلامي على كافة الأصعدة، حيث يعد مظلة حاضنة لجميع الإعلاميين في مختلف دول العالم، موضحاً أن المؤتمر يحمل قيماً نوعية تعكس الرؤى والسياسات المتطابقة بين قيادتي الإمارات والبحرين حول القيادة الدبلوماسية والفكرية على مستوى العالم.

ولفت الدكتور النعيمي إلى أهمية مواكبة الإعلام للمتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية.

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