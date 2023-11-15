«الدولية للأخبار المصورة»: فرصة لتبادل الرؤى حول قضايا تواجه المجتمعات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت لي شيا نائب المدير العام التنفيذي للوكالة الدولية للأخبار المصورة، أن الكونغرس العالمي للإعلام هو حدث مهم للصحفيين من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر لهم فرصة للتواصل وتبادل الخبرات والرؤى حول القضايا المهمة التي تواجه العالم.

ولفتت لي على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الأول للكونغرس العالمي للإعلام، إلى أهمية المواضيع التي يتناولها الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية، مؤكدة على أهمية الحدث الذي يجمع أبرز الصحفيين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، ومناقشة القضايا المهمة التي تواجه المجتمعات، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات في مجال الإعلام.

وأشادت لي بالعرض الافتتاحي للكونغرس، الذي استخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، مما عكس الإبداع والابتكار في مجال الإعلام.

وأعربت عن أملها في أن يسهم الكونغرس العالمي للإعلام في تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، وتقديم خِدمات أفضل تخدم البشرية جمعاء.

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