«وام» تعزز شراكاتها مع مؤسسات إعلامية عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» عدداً من اتفاقيات التعاون والشراكات مع عدد من وسائل الإعلام حول العالم، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي انطلق اليوم ويستمر ثلاثة أيام.

تأتي مذكرات التفاهم في إطار حرص الوكالة على تعزيز شراكاتها مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، وانطلاقاً من رغبتها في تعزيز روابط التعاون في مجال التبادل الإخباري، وتأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بما يخدم المصالح المشتركة.

شملت مذكرات التفاهم عدداً من المؤسسات الإعلامية الصينية، التي ضمت صحيفة ذا بيبر، ومجموعة شانغهاي الإعلامية، وصحيفة الصين اليومية، إلى جانب مذكرة تفاهم مع تلفزيون وراديو البوسنة من البوسنة والهرسك، إضافة إلى أسكانيوز الإيطالية.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة: إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار الحرص على بناء جسور التعاون مع وسائل الإعلام العالمية المقروءة والمسموعة والمرئية، وتعزيز التبادل الإخباري معها.

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