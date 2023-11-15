مسؤولة في إذاعة كوستاريكا: الإمارات رائدة في صناعة الإعلام

المصدر: أبوظبي- وام

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أكدت إيسل تشاكون كورديرو، رئيس قسم المعلومات الإخبارية في النظام الوطني للإذاعة والتلفزيون في كوستاريكا «SINART»، أن الكونغرس العالمي للإعلام بات منصة عالمية رائدة تجمع المتخصصين والخبراء في القطاع للتباحث والتناقش حول مستقبل المشهد الإعلامي الدولي.

وقالت إيسل على هامش مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام: «إن الإمارات تعد من الدول الرائدة في صناعة الإعلام، ومن خلال المشاركة في هذا الحدث يمكننا في كوستاريكا أن نستفيد من كل المواضيع والقضايا التي سيتم التباحث حولها في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يجمع كوكبة من صنّاع القرار والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت: «نعيش في عالم سريع ومتغير، وتشهد وسائل الإعلام تطوراً سريعاً وملحوظاً، لذلك فإن الكونغرس العالمي للإعلام يتيح لنا الفرصة لتبادل الأفكار وتقديم نماذج اتصال جديدة، ومواكبة التطور التكنولوجي لتعزيز الجاهزية للمستقبل».

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